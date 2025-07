Gen v stagione 2 | guarda il trailer dal sdcc

anticipazioni e dettagli sulla seconda stagione di Gen V. La seconda stagione della serie Gen V, spin-off di The Boys, si sta preparando al debutto con un trailer ufficiale che svela importanti sviluppi narrativi e nuovi personaggi. La trama si concentra su un complesso intreccio tra lotte interne alla Godolkin University e minacce esterne legate a un progetto segreto, il tutto in un contesto di crescente tensione tra supereroi e forze oscure. contenuti principali del trailer e nuove rivelazioni. il ritorno dei personaggi principali e il ruolo di Marie Moreau. Il teaser mostra come Marie Moreau, interpretata da Jaz Sinclair, sia ancora al centro della scena.

L'Estate nei tuoi occhi 3, svelati data di uscita e teaser trailer dell'ultima stagione - Come anticipato già dallo scorso anno, su Prime Video torna l'acclamatissima serie teen drama L'estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty) con la terza stagione.

Peacemaker | Un breve teaser trailer dalla Stagione 2 - Max ha svelato il primo teaser trailer dall’attesa seconda stagione di Peacemaker, la serie DC creata da James Gunn.

THE GILDED AGE – Stagione 3: il trailer - THE GILDED AGE – Stagione 3: il trailer L’Età dell’Oro americana fu un periodo di grandi cambiamenti economici e sociali, in cui furono costruiti enormi imperi, ma in cui nessuna vittoria arrivò senza sacrifici.

Si salpa verso il Mare dei Mostri. Dal SDCC, il Trailer (https://youtu.be/82xS4goDWZY) per la Stagione 2 di PERCY JACKSON, in arrivo su DisneyPlus dal 10 Dicembre. Inoltre, saranno Levi Chrisopulos e Olive Abercrombie ad interpretare Nico e Bianca nella

