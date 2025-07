Gen V S2 | Il nuovo esplosivo trailer dal SDCC

Prime Video ha svelato in occasione del Comic- Con di San Diego il nuovo esplosivo trailer della seconda stagione di Gen V. I nuovi episodi sono ambientati subito dopo il massacro dalla Godolkin University, ma soprattutto dopo gli eventi della quarta stagione della serie madre The Boys. A tal proposito, il nuovo trailer si apre con l’apparizione a sorpresa di Starlight, interpretata da Erin Moriarty. Inoltre, la serie sembra che affronterĂ a modo suo la scomparsa prematura dell’attore Chance Perdomo. La sinossi ufficiale di Gen V S2 recita “Mentre il resto d’America si adatta al pugno di ferro di Patriota, alla Godolkin University, il misterioso nuovo preside predica un programma che promette di rendere gli studenti piĂą forti che mai”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Gen V S2 | Il nuovo esplosivo trailer dal SDCC

