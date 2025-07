Gelato in una città dell’Emilia Romagna il secondo più caro d’Italia

Bologna, 26 luglio 2025 – L'estate 2025 porta con sé non solo il caldo, ma anche un significativo aumento dei prezzi del gelato, con un incremento di quasi il 30% a livello nazionale negli ultimi quattro anni. Se il costo medio di una vaschetta da 1 kg in Italia si attesta a 5,87 euro, in Emilia Romagna la situazione presenta delle punte notevoli. La città dove il gelato è più caro in regione e e la seconda città più cara in Italia, dopo Firenze (8,05 al kg), è Forlì, con 7,68 euro al kg, seguita da Bolzano (7,19 euro), Ravenna (7,18 euro) e Biella (7,14 euro). LEGGI ANCHE Dove mangiare il gelato a Bologna: le gelaterie con i gusti più insoliti e sorprendenti da provare Come è stata svolta la ricerca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

