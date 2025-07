Gelato il più caro d’Italia è a Firenze

Firenze, 26 luglio 2025 – Come ogni estate il gelato resta uno degli alimenti più ambiti, soprattutto nelle giornate più calde, tanto che i consumi sono aumentati del 4 per cento rispetto allo scorso anno. Salgono però anche i prezzi, cresciuti del 30 per cento nel giro di quattro anni, e la regina del caro-gelato risulta Firenze, prima in Italia. Secondo i dati di Crc, Centro di formazione e ricerca sui consumi, che ha elaborato i dati pubblicati sull'apposito osservatorio del Mimit, a Firenze il prezzo medio del gelato in vaschetta è di 8,05 euro al chilo, contro una media nazionale che si ferma a 5,87 euro al chilo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

