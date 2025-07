Gb-Francia-Germania | aiuti aerei a Gaza

18.50 Regno Unito, Francia e Germania tornano a denunciare come "spaventosa" la situazione della popolazione civile palestinese nella Striscia di Gaza e annunciano un piano congiunto per la distribuzione aerea di aiuti - autorizzata di nuovo ieri da Israele in risposta alle pressioni internazionali crescenti - in partnership con Paesi come la Giordania. Lo ha reso noto Downing Street, dopo una nuova telefonata a fra Starmer, Macron e Merz. Sul nucleare avvertono l'Iran: cooperi con l'Aiea o sanzioni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: francia - germania - aiuti - gaza

Macron, Del Debbio a valanga: "Fuori come un bambinetto, ora asse Francia-Germania" - La Germania, col brivido, ha il suo nuovo cancelliere, il decimo della sua storia. “Che giornata”: Friedrich Merz non ha avuto altre parole a margine del verdetto per descrivere quanto appena vissuto.

La Francia punta a una nuova intesa energetica con la Germania di Merz - La Francia considera l’incontro di oggi tra il presidente Emmanuel Macron e il nuovo cancelliere tedesco Friedrich Merz come un’opportunità per “voltare pagina” rispetto ai precedenti dissensi sull’energia nucleare e sulla neutralità tecnologica.

Francia-Germania: Macron a Merz, rispondiamo insieme a sfide dell’Europa - Roma, 7 mag. (LaPresse) – “Vogliamo rispondere insieme alle sfide dell’Europa”. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, in conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco, Friederich Merz, in occasione del loro incontro all’Eliseo.

Francia, Germania e Gran Bretagna annunciano un piano per il lancio aereo di aiuti umanitari alla popolazione di #Gaza. Operazione autorizzata anche da #Israele. Nessuna ragione giustificherebbe la non partecipazione dell'Italia ad una iniziativa volta a so Vai su X

MEDIO ORIENTE | Regno Unito, Francia e Germania tornano a denunciare come "spaventosa" la situazione della popolazione civile palestinese nella Striscia di Gaza, e annunciano un piano congiunto per la distribuzione aerea di aiuti. #ANSA Vai su Facebook

Gb-Francia-Germania promettono 'aiuti aerei per Gaza' - Germania promettono 'aiuti aerei per Gaza' Regno Unito, Francia e Germania tornano a denunciare come "spaventosa" la situazione della popolazione civile palestinese nella Striscia di Gaza, ... Scrive msn.com

Il governo di Gaza, '100.000 bimbi rischiano di morire a breve'. Francia, Germania e Gb promettono aiuti aerei - 000 neonati, rischiano di morire entro pochi giorni a causa di un "imminente ... Segnala ansa.it