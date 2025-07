Gb Francia e Germania | Cessate il fuoco a Gaza Israele revochi immediatamete stop ad aiuti

(Adnkronos) – “La catastrofe umanitaria a Gaza deve cessare immediatamente”. E’ questo il messaggio lanciato ieri da Regno Unito, Francia e Germania in una dichiarazione congiunta diffusa dopo la “telefonata di emergenza” tra i leader dei Paesi dell’E3 che era stata annunciata ieri da premier britannico. Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Keir Starmer all’indomani del . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gb, Francia e Germania: “Cessate il fuoco a Gaza, Israele revochi immediatamete stop ad aiuti”

Macron, Del Debbio a valanga: "Fuori come un bambinetto, ora asse Francia-Germania" - La Germania, col brivido, ha il suo nuovo cancelliere, il decimo della sua storia. “Che giornata”: Friedrich Merz non ha avuto altre parole a margine del verdetto per descrivere quanto appena vissuto.

Nucleare, a Roma prossimi colloqui Iran-Francia-Germania-Regno Unito - Si terranno a Roma venerdì prossimo i colloqui sul nucleare iraniano, preceduto da un incontro tra gli inviati di Teheran ed i rappresentanti di Francia, Germania e Regno Unito.

La Francia punta a una nuova intesa energetica con la Germania di Merz - La Francia considera l’incontro di oggi tra il presidente Emmanuel Macron e il nuovo cancelliere tedesco Friedrich Merz come un’opportunità per “voltare pagina” rispetto ai precedenti dissensi sull’energia nucleare e sulla neutralità tecnologica.

ACCORDO PER GAZA: "LEADER HAMAS IRRAGGIUNGIBILI, NEGOZIATI IN STALLO" I colloqui per un cessate il fuoco a Gaza e un accordo per il rilascio degli ostaggi non sono andati avanti questo weekend a causa dell'impossibilitĂ dei negoziatori di Ham Vai su Facebook

Gaza, falliti i negoziati. Oggi 'vertice' telefonico Gb-Francia-Germania - Si allontana ancora la possibilità di raggiungere un cessate il fuoco a Gaza dopo il fallimento dei negoziati tra Israele e Hamas a Doha e il ritiro dal tavolo delle delegazioni di Tel A ... Riporta msn.com

Francia, Germania e Regno Unito fanno pressione su Israele per porre fine alla "catastrofe umanitaria" a Gaza - L'appello di Francia, Germania e Regno Unito giunge all'indomani dell'annuncio a sorpresa del presidente francese Emmanuel Macron del riconoscimento da parte della Francia della statualità palestinese ... Riporta msn.com