Gazzetta dello Sport | Napoli d’alta classe

"> Il Napoli di Antonio Conte è ancora un cantiere aperto. Gambe imballate, meccanismi da costruire, nuovi leader da inserire. Ma le idee sono già chiare. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico leccese non è uno che ama scorciatoie: si parte dal lavoro, dalla fatica, dalla base. E poi si costruisce tutto il resto. Contro l’Arezzo si è vista una squadra ancora lontana dalla forma, ma oggi – ore 18, amichevole con il Catanzaro trasmessa su Dazn, Sky e OneFootball – si potrà cogliere qualche indicazione in più. Il risultato conterà poco: ciò che interessa è la traccia tecnica che Conte sta provando a dare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli d’alta classe”

In questa notizia si parla di: gazzetta - sport - napoli - alta

Trevoh Chalobah si avvicina al Napoli Il suo nome è gradito anche a Conte, secondo La Gazzetta dello Sport, ma i Blues avanzano una richiesta molto alta

De Bruyne: Entusiasta: Napoli la scelta migliore per me. Una nuova esperienza ad alto livello; Da RoboCrouch al dinosauro Koller a Lucca: quando il calcio va in alta quota; Anguissa e Lukaku ribaltano Motta. Napoli da sogno, alla Juve la prima sconfitta fa malissimo.