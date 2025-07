Gaza Zainab Abu Halib morta a 5 mesi per malnutrizione | Pesava 2 kg invece di 5

Zainab Abu Halib non ce l’ha fatta. Aveva cinque mesi e secondo Al Jaazera è una dei due neonati morti oggi per fame nella Striscia di Gaza. La famiglia, riferisce l’emittente del Qatar, afferma che la piccola è deceduta”perché era malnutrita” e i suoi parenti “non riuscivano a procurarle il latte. Non solo non potevano permettersi il latte artificiale, ma semplicemente non riuscivano a trovarne da comprare”. I famigliari “hanno detto di averla vista morire lentamente ogni giorno a causa della mancanza di cibo e di cure mediche. Sono andati in ospedale, ma non c’era alcuna cura per lei”. Il suo caso era stato seguito da diversi media. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Zainab Abu Halib morta a 5 mesi per malnutrizione: “Pesava 2 kg invece di 5”

Gaza, Zainab Abu Halib morta a 5 mesi per malnutrizione: “Pesava 2 kg invece di 5”.

