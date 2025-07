Gaza Trump | Quello che dice Macron non ha alcun peso – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 26 luglio 2025 “E' un bravissimo ragazzo, mi piace, ma quello che dice lui su Gaza non ha nessuno peso.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo il riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron dello stato di Palestina. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: gaza - trump - dice - macron

Israele approva la "conquista e l'occupazione di Gaza": in cosa consiste il piano che partirĂ solo dopo l'ok di Trump - Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato all'unanimitĂ il piano che prevede la conquista e l'occupazione, anche totale, della Striscia di Gaza.

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale continua a evolversi con decisioni e mosse inaspettate da parte di Benjamin Netanyahu e Donald Trump, due esponenti che hanno segnato momenti cruciali negli ultimi mesi.

Donald Trump e Abu Mazen: Incontro in Arabia Saudita per discutere di Gaza - Secondo la tv egiziana al Ghad, durante la sua visita in Arabia Saudita, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe incontrare il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen, martedì 13 maggio.

#GuerraGaza, #Trump: "Quel che dice #Macron non ha alcun peso" Vai su X

La Francia di Macron ha annunciato che riconoscerà lo Stato di Palestina, e dall’Italia Giorgia Meloni ha risposto che al momento sarebbe “controproducente”, perché è troppo presto. Ecco cosa diceva una mozione del 2015, firmata da Meloni e dagli altri dep Vai su Facebook

Trump contro Macron sulla Palestina, 'non conta niente'; Governo di Gaza: 100mila bambini a rischio morte imminente - Starmer, lavoreremo con partner per lancio aiuti a Gaza; Gaza, Trump: “Quello che dice Macron non ha alcun peso” SOTTOTITOLI.

Gaza, Trump: "Quello che dice Macron non ha alcun peso" - (Agenzia Vista) Washington, 26 luglio 2025 “E' un bravissimo ragazzo, mi piace, ma quello che dice lui su Gaza non ha nessuno peso. Come scrive la7.it

Gaza, Trump contro Macron: “Quello che dice lui non conta” - Dopo l'annuncio del ritiro delle delegazioni di Usa e Israele dai negoziati a Doha, Hamas ha fatto sapere ... Riporta msn.com