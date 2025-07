Il 6 luglio era fiducioso: “Penso che siamo vicini a un accordo per Gaza. Potremmo avere un’intesa in settimana”. L’8 garantiva: Hamas “vuole un cessate il fuoco”. Il 16 aggiungeva: “Abbiamo buone notizie su Gaza”. Dall’inizio del mandato Donald Trump ha spinto per il cessate il fuoco e la liberazione degli israeliani rapiti il 7 ottobre 2023, un obiettivo che se raggiunto costituirebbe il suo primo vero successo in politica internazionale, annunciando a piĂą riprese che il risultato era vicino. Tutto questo fino a venerdì. Nelle scorse ore il capo della Casa Bianca ha ritirato i suoi negoziatori dai colloqui per il cessate il fuoco, dopo che gli Stati Uniti hanno ritenuto che Hamas non fosse nĂ© “coordinata” nĂ© “agisse in buona fede”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Gaza, Trump: "Israele deve finire il lavoro contro Hamas"