Gaza Starmer | Pronti a lanciare aiuti via aerea Israele distrugge migliaia di derrate scadute Al Jazeera | Morta di fame un’altra neonata

Gaza: Starmer e von der Leyen chiedono cessate il fuoco e rilascio ostaggi - La situazione nella Striscia di Gaza, in seguito alla nuova offensiva israeliana, è "inaccettabile e intollerabile": lo ha detto il premier britannico Keir Starmer a margine del vertice odierno di oggi con l'Ue, pur glissando sulla domanda di Sky News Uk sulle crescenti accuse di "genocidio" verso i leader d'Israele.

Starmer: “La gente di Gaza non può morire di fame”. E rilancia l’appello congiunto con Francia e Canada: “Israele si fermi” - “Non possiamo permettere che la popolazione di Gaza muoia di fame”. A parlare così, alla Camera dei Comuni a Londra, è il premier britannico Keir Starmer secondo il quale il livello di sofferenza nella Striscia è “totalmente intollerabile” ed è “inorridito dall’escalation da parte di Israele”.

Gaza, Starmer: "La popolazione non può morire di fame" | Nuovo allarme dell'Onu: altri aiuti o 14mila bimbi rischiano la vita entro 48 ore - Gli attacchi dell'esercito di Israele lanciati durante la notte e fino all'alba hanno ucciso almeno 60 persone in tutta la Striscia

