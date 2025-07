Gaza | per il 65% è un genocidio ma l’antisemitismo è in crescita I risultati del sondaggio di YouTrend

Quasi due italiani su tre credono che a Gaza sia in corso un genocidio. E che Israele abbia reagito in maniera del tutto sproporzionata agli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre 2023. Andando a colpire soprattutto civili innocenti. Una posizione netta che, come mostra un sondaggio di YouTrend oggi ripreso da Repubblica, è condiviso da quasi tutti gli elettori del Campo Largo (88%) e dalla maggior parte di quelli del centrodestra (53%). Una condanna trasversale all’operato del premier Benjamin Netanyahu, come l’ha definita il co-fondatore di YouTrend Giovanni Diamanti, che potrebbe avere serie ripercussioni sulle decisioni politiche. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: gaza - genocidio - sondaggio - antisemitismo

