Gaza Meloni | Ora controproducente il riconoscimento dello Stato di Palestina

“L’ho detto varie volte, anche in Parlamento. L’ho detto alla stessa autoritĂ palestinese e l’ho detto anche a Macron: io credo che il riconoscimento dello Stato di Palestina, senza che ci sia uno Stato della Palestina, possa addirittura essere controproducente per l’obiettivo“. Lo dice la premier Giorgia Meloni a Repubblica. “Se qualcosa che non esiste . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Gaza, Meloni: “Ora controproducente il riconoscimento dello Stato di Palestina”

In questa notizia si parla di: stato - palestina - meloni - controproducente

Napoli, in consiglio comunale Pd, M5s e Avs portano mozione per riconoscere Stato di Palestina - Tempo di lettura: 3 minuti “Riconoscere la Palestina quale Stato democratico e sovrano”. Lo chiede una mozione all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di Napoli, convocato per il 23 maggio.

San Potito Ultra si schiera per il riconoscimento dello Stato di Palestina - Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di San Potito Ultra hanno espresso pubblicamente la loro posizione con un’iniziativa politica che si inserisce nel solco della delibera del Consiglio comunale n.

Huckabee: «Trump riconosce lo Stato di Palestina? Senza senso» - Il mestiere del pescatore a Gaza è da sempre un atto di coraggio. Nei 17 anni di assedio totale precedenti al 7 ottobre 2023, le barche che lasciavano la costa […] The post Huckabee: «Trump riconosce lo Stato di Palestina? Senza senso» first appeared on il manifesto.

Anche Meloni frena sullo Stato palestinese: “Mossa controproducente, tempi non sono maturi” https://repubblica.it/esteri/2025/07/26/news/meloni_italia_posizione_riconoscimento_stato_palestinese-424753258/… Vai su X

Meloni: 'Favorevole a Stato Palestina, ma tempi non sono maturi. Ora mossa controproducente'; Anche Meloni frena sullo Stato palestinese: “Mossa controproducente, tempi non sono maturi”; Meloni: Sì al riconoscimento dello stato di Palestina ma non ora.

Meloni: "Favorevole a Stato Palestina, ma ora mossa controproducente" - L’ho detto alla stessa autorità palestinese e l’ho detto anche a Macron: io credo che il riconoscimento dello Stato di Palestina, senza che ci sia uno ... Scrive tg24.sky.it

Anche Meloni frena sullo Stato palestinese: “Mossa controproducente, tempi non sono maturi” - “Siamo a favore dei due Stati ma solo al termine di un processo ... Da repubblica.it