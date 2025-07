Decine di veicoli con bandiere palestinesi si sono uniti venerdì a una carovana di solidarietĂ a Santiago del Cile, chiedendo la fine della crisi umanitaria a Gaza e nella Cisgiordania occupata. Partendo dal club palestinese, i partecipanti hanno esposto striscioni in una dimostrazione di sostegno. “Gaza sta morendo. Ci sono 2 milioni di persone che, se non facciamo qualcosa di simile a quello che stiamo facendo oggi, moriranno”, ha detto Jihad Shahwan, un membro della diaspora palestinese in Cile. Gli organizzatori hanno sollecitato una maggiore consapevolezza e un’azione piĂą ampia, sottolineando l’emergenza umanitaria in atto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, manifestazione di solidarietà ai palestinesi in Cile