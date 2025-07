Gaza Macron fa il bullo con Israele | Riconosciamo lo Stato di Palestina

Trattative in stallo per la pace nella Striscia, dubbi sulla volontà di Hamas di raggiungere un accordo. La mossa del presidente francese fa arrabbiare Benjamin Netanyahu: «Una decisione che premia il terrore».

Macron critica Israele: tensioni con Netanyahu sulla questione Gaza - Il presidente francese Emmanuel Macron ha nuovamente scelto di schierarsi al fianco di un'organizzazione terroristica islamista e assassina, facendo eco alla sua propaganda menzognera e accusando Israele con infami calunnie.

Raid israeliani a nord della Striscia di Gaza, media: "Oltre 80 morti" | Macron critica Israele, la replica di Netanyahu: "Si schiera con i terroristi" - Non cambiano i piani di Tel Aviv nonostante Hamas abbia liberato l'ostaggio americano Edan Alexander.

Macron-Netanyahu, scontro totale su Gaza: «Vergogna, va fermato». «Lui fa il gioco di Hamas, noi la distruggeremo» - Botte da orbi sul piano della diplomazia (si fa per dire) tra Francia e Israele. Al governo guidato da Benjamin Netanyahu non sembra essere piaciuta per niente la dura condanna delle azioni israeliane a Gaza pronunciata ieri sera in tv da Emmanuel Macron: «Quel che il governo Netanyahu sta facendo è inaccettabile.

Il presidente Usa: “Momento storico per noi, per Israele e per il mondo. Iran accetti di porre fine alla guer…; Iran, le news del 22 giugno sulla guerra. Trump apre al cambio di regime e lancia il Make Iran great again; Per Bob Dylan Israele è il bullo del quartiere (di M. Suttora).

Palestina, Macron fa il bullo con Israele, Schlein e Conte esultano dal carro del perdente. E l'Eliseo restò solo - L'annuncio di ieri che la Francia sarà il primo Paese G7 a compiere il grande passo del sì al riconoscimento della Palestina alla prossi ... Secondo informazione.it

Palestina, Macron fa il bullo con…" - La premier: «Se qualcosa che non esiste viene riconosciuto sulla carta, il problema rischia di sembrare risolto, quando non lo è». Da informazione.it