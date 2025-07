A Gaza sono 25 le persone uccise dal fuoco dell’esercito di Israele dall’alba nella Striscia, e 13 di loro erano persone in cerca di aiuti umanitari. Lo riferisce Al-Jazeera citando fonti ospedaliere. Secondo un corrispondente di Al-Jazeera Arabic, diversi palestinesi sono inoltre rimasti feriti dalle forze israeliane che hanno preso di mira persone in cerca di aiuti umanitari nella parte settentrionale della Striscia di Gaza. Gaza, tutte le notizie del 26 luglio Prosegue l’offensiva israeliana Inizio diretta: 260725 10:40 Fine diretta: 260725 23:00 10:33 260725 Media, muore un'altra neonata per fame a Gaza Un’altra neonata è morta di fame a Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, le notizie di oggi 26 luglio – La diretta