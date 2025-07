Gaza l’allarme dell’Onu | Un palestinese su 3 per giorni senza cibo

Da Israele il portavoce del governo, David Mencer, ha sostenuto che la carestia a Gaza non è causata dall’azione israeliana ma dai militari di Hamas. Si tratta di quella che è stata definita una “carenza artificiale” progettata dall’organizzazione terroristica che impedirebbe la distribuzione di cibo con continui attacchi e saccheggi. Intanto continuano gli attacchi: secondo quanto riferito da fonti mediche ad Al Jazeera, ameno 25 palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane a Gaza dall'alba di oggi, tra cui 13 mentre aspettavano gli aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, l’allarme dell’Onu: “Un palestinese su 3 per giorni senza cibo”

In questa notizia si parla di: gaza - allarme - palestinese - giorni

Tel Aviv, missile dallo Yemen colpisce l'area dell'aeroporto: sirene d'allarme e scalo chiuso | Raid israeliani a Gaza, almeno 45 morti in 24 ore - Hamas diffonde il video shock di un ostaggio coperto di sangue. Israele richiama decine di migliaia di riservisti.

Nuovi raid su Gaza: almeno 56 morti. L’allarme dentro l’Idf: «Palestinesi condannati alla fame se non ripartono gli aiuti» - Israele ha colpito nella notte tra lunedì e martedì con nuovi bombardamenti la Striscia di Gaza. Ad essere prese di mira in particolare le aree di Jabalia, nel nord, e quella di Khan Younis, nel sud, dove ieri un altro raid aveva colpito l’ospedale europeo dove si sarebbe trovato il leader di Hamas Mohammed Sinwar.

L'Onu lancia allarme: Gaza è sull'orlo della carestia - Gaza, 14 mag. (askanews) - Mancano cibo, acqua e medicinali da più di 10 settimane, Gaza è sull'orlo della carestia, e il mondo sta finendo il tempo a disposizione per agire.

L’appello di Bbc, Reuters, Ap e Afp a Israele: “I colleghi a Gaza non hanno più cibo. Aprite i confini alla stampa” Tre tra le più grandi realtà dell'informazione internazionale condividono l'allarme lanciato dalla francese Afp: "Preoccupati per i nostri giornalisti a G Vai su Facebook

#NEWS- Yazan Abu Foul, di due anni, è un bimbo palestinese residente nel campo profughi di Al-Shati, a ovest di GazaCity, e soffre di grave malnutrizione a causa della grave carenza di cibo e assistenza sanitaria. Le sue foto [© ANSA/EPA/HAITHAM IMAD] i Vai su X

Domenica almeno 18 palestinesi sono morti di fame a Gaza, a causa della carestia indotta da Israele; Gaza, parte domenica piano USA consegna aiuti . Guterres, per palestinesi questa è fase più crudele - Israele: nuovo capo Shin Bet contrario ad accordi ostaggi con Hamas; Evacuazioni al nord Striscia di Gaza, raid israeliani su Jabalia..

Gaza, attacchi israeliani: 25 morti dall'alba. Starmer: «Gran Bretagna pronta a inviare aiuti per via aerea» - «Quel che dice il presidente francese non ha alcun peso», taglia corto il leader Usa. Segnala leggo.it

Gaza, la Fnsi sostiene i giornalisti palestinesi - Nella riunione di mercoledì 23 luglio la segreteria della FNSI ha deliberato un contributo di 5mila euro in favore del Sindacato giornalisti palestinesi. Si legge su balcanicaucaso.org