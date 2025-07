Israele ha annunciato l'istituzione di nuovi corridoi umanitari nella Striscia di Gaza per garantire il passaggio sicuro dei convogli dell'ONU incaricati di consegnare cibo e medicinali alla popolazione civile. La decisione arriva dopo giorni di pressioni internazionali e accuse rivolte a Tel Aviv per aver ostacolato l‚Äôaccesso agli aiuti, in un contesto in cui la fame ha gi√† provocato decine di vittime, tra cui molti bambini. In una nota ufficiale, le Forze di Difesa israeliane hanno dichiarato di essere pronte a introdurre ‚Äú pause umanitarie ‚ÄĚ in aree densamente popolate, pur proseguendo con le operazioni militari mirate contro infrastrutture e miliziani di Hamas. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gaza, Israele riprende i lanci di aiuti umanitari. L'esercito: "Fake news i morti di fame"