Gaza Israele ha distrutto e seppellito aiuti scaduti contenuti in oltre mille camion

L’ esercito israeliano ha distrutto un’ingente quantitĂ di aiuti umanitari destinati alla popolazione della Striscia di Gaza, tra cui molto cibo, che si sono deteriorati e sono scaduti dopo essere rimasti in attesa per diverse settimane sul lato palestinese del valico di Kerem Shalom. Lo riporta l’emittente israeliana Kan, citando fonti dell’ Idf. La quantitĂ di forniture scadute e distrutte (in alcuni casi bruciate) è stimata in oltre mille camion. «Ancora oggi ci sono migliaia di pacchi in attesa al sole. Se non verranno trasferiti nella Striscia, saremo costretti a distruggerli», ha affermato una delle fonti di Kan, citando «problemi nel meccanimso di distribuzione». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gaza, «Israele ha distrutto e seppellito aiuti scaduti contenuti in oltre mille camion»

In questa notizia si parla di: gaza - distrutto - aiuti - scaduti

Gaza, il delirio choc di Luttwak: “Israele non è una colonia, palestinesi prigionieri di Hamas che ha distrutto Striscia per motivi islamici” – VIDEO - Un confronto durissimo, quello tra Di Battista e Luttwak, il quale ha affermato che il genocidio in corso a Gaza sarebbe ad opera di Hamas che ha distrutto la Striscia per motivi islamici Un acceso confronto in diretta TV ha infiammato l’ultima puntata di Dimartedì su La7, dove si è consumato

Gaza allo stremo, l'Oms: "Almeno il 94% degli ospedali è stato danneggiato o distrutto" - Msf: "Entrati 4 camion con medicine, ma sono insufficienti". Soltanto 19 delle 36 strutture sanitarie presenti nel territorio rimangono operative.

Gaza, avanzano i blindati israeliani | Idf: distrutto un tunnel, uccisi molti uomini armati | Hamas: colloqui a Doha senza condizioni - L'esercito di Tel Aviv: ucciso un comandante Hezbollah in un attacco in Libano. Media: "Trump vuole trasferire un milione di palestinesi in Libia"

"L'esercito israeliano ha distrutto e seppellito aiuti per Gaza contenuti in oltre mille camion". Lo afferma l'emittente israeliana Kan citando fonti militari: "Scaduti o deteriorati dopo settimane al sole" al valico di Kerem. Il loro grido arriverĂ fino ai confini della terra. Vai su X

MEDIO ORIENTE | Le Forze di difesa israeliane hanno distrutto decine di migliaia di aiuti umanitari destinati a Gaza che si sono deteriorati o sono scaduti dopo essere rimasti in attesa per molte settimane, secondo i media locali. #ANSA Vai su Facebook

Gaza, le news. Il blocco degli aiuti costringe Israele a distruggere il cibo scaduto di decine di camion; Guerra Israele, media: L'Idf ha distrutto decine di migliaia di aiuti scaduti. LIVE; Gaza, aiuti bloccati: «Israele ha distrutto cibo scaduto o deteriorato» in mille camion.

Gaza, «Israele ha distrutto e seppellito aiuti scaduti contenuti in oltre mille camion» - Gaza: «Israele ha distrutto e seppellito aiuti scaduti contenuti in oltre mille camion, rimasti per settimane sotto al sole». Si legge su lettera43.it

'L'esercito israeliano ha distrutto e seppellito aiuti per Gaza contenuti in oltre mille camion' - I camion sono rimasti in attesa per molte settimane sul lato palestinese del valico di Kerem Shalom. Secondo ansa.it