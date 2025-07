Gaza funzionari Idf al Nyt | Nessuna prova di furti di aiuti umanitari Onu da parte di Hamas

(Adnkronos) – Per quasi due anni, Israele ha accusato Hamas di aver rubato aiuti umanitari forniti dalle Nazioni Unite e da altre Ong, bloccandone e limitandone l'accesso alla Striscia di Gaza. Ma secondo due alti ufficiali dell'Idf, intervistati in esclusiva dal New York Times, l'esercito israeliano non avrebbe "alcuna prova" sui furti del gruppo militante . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: hamas - gaza - funzionari - nessuna

Gaza, Rackete (Left) svicola su Hamas – Video - (Adnkronos) – L’eurodeputata della Left Carola Rackete (indipendente, Germania), nota in Italia come ‘la Capitana’ dai tempi del governo Conte uno, evita di rispondere su un nodo politicamente molto delicato, ovvero se la Sinistra consideri o meno Hamas, i Fratelli Musulmani e le organizzazioni sunnite in generale come alleati politici nella lotta in sostegno alla […]

Israele ordina evacuazione nella Striscia di Gaza: attacco imminente dopo razzi di Hamas - L'esercito israeliano (Idf) ha ordinato l'immediata evacuazione di alcune zone del nord della Striscia di Gaza da parte dei civili: un'azione che normalmente preannuncia un attacco imminente.

Netanyahu: "Siamo alla vigilia di un'invasione massiccia di Gaza" | Hamas: "Inutile parlare di tregua, non siamo più interessati" - Israele e Usa attaccano gli Houthi nello Yemen: due morti e oltre 40 feriti. Sganciate 50 bombe, distrutto il porto di Hodeida

ISRAELE: "E' HAMAS CHE FRENA I NEGOZIATI A DOHA" Hamas non sta facendo progressi sul rapporto tra prigionieri rilasciati e ostaggi durante i colloqui a Doha, secondo un alto funzionario israeliano. «Israele è pronto a portare a termine i negoziati con H Vai su Facebook

Gaza alla fame, le rivelazioni di due funzionari Idf al Nyt: Nessuna prova dei furti di Hamas; Gaza, migliaia di aiuti umanitari distrutti perché deteriorati. Meloni: «Controproducente riconoscere ora la Palestina»; Analisi USAID: Nessuna Prova di Furto Massiccio di Aiuti a Gaza da Parte di Hamas.

Gaza, funzionari Idf al Nyt: "Nessuna prova di furti di aiuti umanitari Onu da parte di Hamas" - La testimonianza di due alti ufficiali smentisce la tesi ribadita da oltre due anni da Israele secondo cui il gruppo si appropri degli aiuti delle Nazioni Unite e delle Ong Per quasi due anni, Israele ... Segnala adnkronos.com

Non ci sono prove che Hamas rubi il cibo destinato alla popolazione di Gaza - È il risultato di due ricerche, una dell'esercito israeliano e una statunitense: Israele è accusato di usare questa giustificazione per affamare la Striscia ... Si legge su ilpost.it