Da settimane ormai nella giornata di Amal e della sua famiglia c’è un unico pasto e ieri quella mezza pita di pane inzuppata in un piatto di latta l’ha fatta sentire fortunata. “Per tre giorni interi abbiamo vissuto solo di acqua e sale. Così ora ci rallegriamo per questa mezza pagnotta di pane”. Amal Raid ha 19 anni, vive nella Striscia di Gaza e prima del 7 ottobre studiava per il Tawjihi, l’esame che molti ragazzi palestinesi considerano cruciale perché segna il passaggio dalle superiori all’università. Lei, racconta, aveva scelto di seguire la strada per diventare medico. Oggi si trova nel campo di Al-Shati, nel nord della Striscia, e la sua storia è quella delle migliaia di palestinesi che stanno affrontando la fame e la sete nelle loro tende, cercando di fare i conti con il corpo che si fa sempre più debole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, così si sopravvive alla fame: “Avere mezza pagnotta è una fortuna. A volte beviamo solo acqua e sale”