Alcune centinaia di persone hanno sfilato nel pomeriggio per le vie del centro di Milano per chiedere il cessate il fuoco immediato nella striscia di Gaza, teatro da mesi di un conflitto che ha causato migliaia di vittime civili e una gravissima crisi umanitaria. Il corteo √® partito da via Palestro per concludersi in piazza San Babila. Durante la marcia i manifestanti hanno battuto mestoli, coperchi e pentole per rappresentare il dramma della popolazione gazawi, stremata dalla fame e dalla carenza di scorte alimentari. In testa al corteo, numerosi giovani e studenti. Tra loro anche Falastin Dawoud, 23 anni, attivista e studentessa di relazioni internazionali, che ha affidato a LaPresse il suo sfogo: ‚Äú√ą una vergogna! Milioni di persone morte affamate, non perch√© sono persone povere, ma perch√© le materie prime mancano e per raggiungere un sacco di farina vengono bombardate, le famiglie stanno soffrendo nelle tende, adesso con il caldo, la malnutrizione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, corteo a Milano con pentole e coperchi per chiedere il cessate il fuoco