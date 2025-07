Gaza caos per un sacco di farina | si diffonde la carestia di massa | VIDEO

L'allarme dal governo palestinese: 100.000 bambini di età inferiore ai due anni, tra cui 40.000 neonati, rischiano di morire nel giro di pochi giorni. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Gaza, caos per un sacco di farina: si diffonde la "carestia di massa" | VIDEO

Gaza, freno Usa all’invasione. Stop a Israele: “Tratti sugli ostaggi”. Resta il caos sugli aiuti ai civili - Roma, 26 maggio 20205 – Seicento giorni di guerra e finora Israele non ha raggiunto gli obiettivi che si era fissato: liberare tutti gli ostaggi, distruggere definitivamente Hamas e garantire che Gaza non possa più ripetere attacchi nel Negev come quello devastante del 7 ottobre 2023.

Caos a Gaza: l'Olp denuncia saccheggi e misure contro gruppi armati - Il Comitato dell'Olp, presieduto dal presidente Abu Mazen, ha messo in guardia dal crescente caos a Gaza, sottolineando che " gruppi armati sono impegnati nel saccheggio di cibo e forniture mediche, attività che serve solo agli interessi israeliani ".

La papamobile diventa una mini clinica per i bimbi palestinesi. Caos saccheggi a Gaza - La papamobile trasformata in una piccola stazione sanitaria mobile per i bambini di Gaza. È quanto ha chiesto papa Francesco alla Caritas Gerusalemme, prima della sua morte.

Caos per un sacco di farina, governo Gaza: 100mila bambini a rischio; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Gaza, in cammino per km per un sacco di farina: Stiamo morendo di fame.

In queste immagini il caos al valico di frontiera di Zikim, a nord della Striscia di Gaza, con migliaia di persone che si affollano, spesso dopo aver percorso chilometri a piedi.

Tantissimi palestinesi di Gaza percorrono stremati la strada costiera di Rashid, nella speranza di recuperare aiuti umanitari dai camion che passano.