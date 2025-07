Gaza 9 morti per denutrizione nelle ultime 24 ore tra cui 3 neonati governo palestinese | Uccisione di massa da parte di Israele

Continua l’uccisione di palestinesi non solo tramite raid e bombardamenti, ma anche e soprattutto tramite la denutrizione: la fame utilizzata sempre di più come arma Nuova strage di civili a Gaza: ci sono stati 9 morti per denutrizione nelle ultime 24 ore, tra cui 3 neonati. L'ufficio governa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, 9 morti per denutrizione nelle ultime 24 ore, tra cui 3 neonati, governo palestinese: “Uccisione di massa da parte di Israele”

Al Jazeera: oggi spari e bombardamenti israeliani hanno ucciso 116 palestinesi a Gaza, di cui 38 mentre attendevano aiuti umanitari. A questi si aggiungono due neonati morti per denutrizione all'ospedale Shifa di Gaza city

In un conflitto dove, sin dal primo giorno, la deumanizzazione dell'altro è stata la strategia scelta da entrambi i lati, papa Leone ha preso un'altra strada, dando alle vittime di Gaza un nome e una dignità che il freddo calcolo dei morti gli ha tolto da tempo

Gaza, Zainab Abu Halib morta a 6 mesi per malnutrizione: “Pesava 2 kg invece di 5”; Guerra in Medio Oriente, le news del 26 luglio 2025 | Trump contro Macron sulla Palestina: “Non conta niente”; Al Jazeera: a Gaza 81 i morti di cui 31 in cerca di cibo. 33 le vittime per malnutrizione in 48 ore - Tre soldati sono stati feriti, due in modo grave, da un ordigno esplosivo durante le operazioni nel sud di Gaza, a Rafah.

Wafa: 'Un altro neonato morto di fame a Gaza, 3 in 24 ore' - Un neonato, Hud Arafat, è morto stamattina a Gaza a causa di grave malnutrizione e mancanza di latte artificiale: lo affermano fonti mediche, citate da Wafa. Come scrive ansa.it

Media, 'attacchi israeliani a Gaza, 25 morti dall'alba' - Almeno 25 palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane a Gaza dall'alba di oggi, tra cui 13 mentre aspettavano gli aiuti umanitari: lo hanno riferito fonti mediche ad A ... Segnala msn.com