Gaza 3 giornalisti palestinesi in sciopero della fame contro carestia nella Striscia | Continueremo finchè ultimo bambino potrà nutrirsi - VIDEO

Wadih Abu Al-Saud, Abu Al Lulu e Mohammed Khaled bevono solo acqua e sale come unico pasto durante lo sciopero della fame in protesta contro la malnutrizione a Gaza. Solo ieri sono stati 9 i morti per malnutrizione In un video diffuso mercoledì 23 luglio, al quarto giorno di sciopero della fa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, 3 giornalisti palestinesi in sciopero della fame contro carestia nella Striscia: “Continueremo finchè ultimo bambino potrĂ nutrirsi” - VIDEO

Sciopero della Fame per Gaza: aderiscono numerosi consiglieri comunali di Benevento - Tempo di lettura: 3 minuti Dal 26 maggio inizia uno sciopero della fame ad oltranza in diversi comuni italiani.

Palestina, sciopero della fame per Gaza: aderiscono 14 consiglieri comunali di Torino - Quattordici consiglieri comunali di Torino hanno deciso di avviare per un giorno lo sciopero della fami per chiedere l’apertura immediata di un canale sicuro e stabile per portare aiuti umanitari a Gaza.

Proietti, Bistocchi e Barcaioli: sciopero della fame per Gaza - “Non si può più rimanere indifferenti”. La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, la presidente del consiglio regionale, Sarah Bistocchi, e l'assessore alla Pace, Fabio Barcaioli, aderiscono all'iniziativa della Rete di Trieste degli amministratori locali per Gaza e, annuncia una.

Giornalisti palestinesi in sciopero della fame per denunciare la malnutrizione a Gaza - Tre giornalisti palestinesi hanno intrapreso uno sciopero della fame per richiamare l’attenzione internazionale sulla crescente crisi di malnutrizione nella Striscia di Gaza ... Segnala msn.com

Gaza sta morendo di fame. E così anche i suoi giornalisti - A maggio, il Committee to Protect Journalists (CPJ) aveva denunciato le condizioni disperate dei giornalisti a Gaza, costretti a lavorare in stato di denutrizione ... Si legge su globalist.it