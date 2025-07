I corpicini scheletrici, i cadaveri tra le macerie e negli ospedali, i volti scavati dalla fame, potrebbero essere solo lo scioccante preludio di un «imminente disastro umanitario senza precedenti» a Gaza: centomila bambini di età non superiore ai due anni, tra cui 40.000 neonati, rischiano infatti di morire entro pochi giorni per la «totale mancanza di latte per bambini e di integratori nutrizionali,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Gaza: 100.000 bimbi rischiano di morire di fame a breve. Israele annuncia la ripresa degli aiuti umanitari