Il c.t. dell’Italia, Gennaro Gattuso in viaggio per osservare i giovani talenti in Serie A: il focus della Gazzetta anche su Francesco Pio Esposito. Gennaro, detto Rino, Gattuso, nuovo c.t. della Nazionale italiana, ha iniziato ufficialmente il suo tour nei ritiri delle squadre di Serie A. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico ha avviato il suo viaggio ieri a Trigoria, dove ha visitato il ritiro della Roma di Gian Piero Gasperini, insieme ai suoi assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci. Oggi sarà il turno della Fiorentina, mentre domani toccherà all’ Inter. Gattuso è in viaggio per conoscere i giocatori e gli allenatori, osservare da vicino il lavoro delle squadre e raccogliere informazioni sui giovani talenti che potrebbero far parte della Nazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gattuso in tour per i ritiri: l’Italia riparte dai giovani. Il focus della Gazzetta dello Sport su Francesco Pio Esposito