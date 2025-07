Gasperini non ci sta | Mercato? Non siamo ipocriti spero che

Dopo la vittoria in amichevole contro il Kaiserslautern, arrivata grazie alla rete del nuovo acquisto Evan Ferguson, Gian Piero Gasperini è tornato a parlare di mercato, senza nascondere un certo malcontento: "Non dobbiamo essere ipocriti. Quanti rinforzi mancano? Io faccio la conta da maggio, spero che riusciremo a realizzare quello che abbiamo in testa".  . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gasperini non ci sta: "Mercato? Non siamo ipocriti, spero che..."

In questa notizia si parla di: gasperini - mercato - ipocriti - spero

Roma, difesa da ristrutturare con Gasperini: da Kumbulla a un nome dal mercato - Il primo passo per rifondare la Roma di Gian Piero Gasperini parte da dietro. Il tecnico piemontese, sempre fedele al suo sistema a tre in difesa, ha già chiesto rinforzi per un reparto che rischia di perdere pezzi importanti.

Roma, sarà linea verde sul mercato: i giovani nel mirino di Gasperini - La nuova Roma targata Gian Piero Gasperini comincia a prendere forma. Come scrive Il Romanista, il tecnico, sbarcato nella Capitale dopo aver rifiutato la Juventus, ha già definito insieme a Claudio Ranieri i principi cardine del progetto: giovani, intensità , continuità .

Gasperini Atalanta, il tecnico vuole rimanere a Bergamo: chiesta alla società garanzie sul mercato (sognando lo Scudetto) - Gasperini Atalanta, il tecnico nerazzurro vuole rimanere a Bergamo. Ora palla alla società : chieste garanzie in vista del mercato Novità molto importanti in casa Atalanta, soprattutto per quanto riguarda il futuro del tecnico.

Gasperini non ci sta: Mercato? Non siamo ipocriti, spero che...; Gasperini sul mercato della Roma: Speriamo di realizzare ciò che abbiamo nella testa; Roma, Gasperini: Mercato? Io spero che quello che abbiamo in mente si possa realizzare.

Gasperini: «Non sono ipocrita, ci mancano dei giocatori. Faccio la conta da maggio» - Le sue parole: «Gli allenatori vogliono sempre le cose fatte, perché sennò la preparazione che la facciamo a fare se mezza squadra va via? Scrive msn.com

Gasperini mette fretta alla Roma sul mercato: “Faccio la conta dei rinforzi che mancano da maggio” - Gian Piero Gasperini ha parlato del mercato della Roma subito dopo l'amichevole vinta dai giallorossi 1- Come scrive fanpage.it