Gasperini dopo Kaiserslautern-Roma 0-1 | Squadra già con una sua identità Ma il mercato? Basta contare…

Al termine dell’amichevole vinta per 1-0 sul campo del Kaiserslautern, Gian Piero Gasperini ha commentato la prestazione della sua Roma, analizzando punti di forza, limiti attuali e necessità di mercato. Davanti a oltre 800 tifosi romanisti presenti in Germania, i giallorossi hanno portato a casa il terzo successo consecutivo nel precampionato grazie alla rete di Evan Ferguson, innescata da un errore del portiere avversario. “Squadra con una sua identità . Ma tutto è migliorabile”. “Sì, sono soddisfatto”, ha esordito Gasperini in zona mista. “ È una partita di preparazione, certo, ma abbiamo tenuto bene il campo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Gasperini dopo Kaiserslautern-Roma 0-1: “Squadra già con una sua identità . Ma il mercato? Basta contare…”

Alle 18:00 Kaiserslautern-Roma, i convocati di Gasperini: out anche Dybala - Calciomercato e campo si mischiano in un luglio che sta vedendo i primi innesti giungere a Trigoria ( obiettivo Paixao in attacco ) ed un Gasperini intento a mettere benzina sulla gambe dei suoi, con già qualche accorgimento tattico da acquisire.

Roma, oggi giallorossi in campo per l'amichevole contro il Kaiserslautern: i convocati di Gasperini - In vista della sfida amichevole prevista per questa sera, con calcio d'inizio fissato alle ore 18:00, l'AS Roma ha ufficializzato la lista dei convocati che prenderanno parte all'incontro contro il Kaiserslautern, club tedesco militante nella 2.

Roma, buona la terza per Gasperini: a Kaiserslautern decide Ferguson - La Roma vince anche in Germania. Nella terza amichevole estiva dell'era Gasperini, i giallorossi superano il Kaiserslautern per 1-0 allo stadio Fritz-Walter, grazie a un gol nel primo tempo firmato da Evan Ferguson, nuovo volto dell'attacco romanista.

