Dopo la vittoria in amichevole contro il Kaiserslautern, arrivata grazie alla rete del nuovo acquisto Evan Ferguson, Gian Piero Gasperini è tornato a parlare di mercato, senza nascondere un certo malcontento: "Non dobbiamo essere ipocriti. Quanti rinforzi mancano? Io faccio la conta da maggio, spero che riusciremo a realizzare quello che abbiamo in testa". Non sono mancate però parole di elogio per l'attaccante irlandese appena arrivato dal Brighton. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gasp promuove Ferguson: "Mi piace per come pressa. Possiamo sfruttarlo in un aspetto..."