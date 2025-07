Gas serra -90% al 2040 Per 8 europei su 10 la decarbonizzazione fa bene all’economia

La Commissione europea adotta il target di riduzione delle emissioni al 2040 e presenta nuovi orientamenti per il Patto sull’industria pulita. Semestre danese al Consiglio Ue. di Luigi Di Marco Il 2 luglio, la Commissione europea ha pubblicato l’attesa proposta di modifica del regolamento europeo 20211119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica (noto anche come legge europea sul clima), fissando il traguardo climatico dell’Unione per il 2040  per una riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra pari al 90%  rispetto ai livelli del 1990, al netto  degli assorbimenti di carbonio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

