Garlasco l' intercettazione choc | Il problema è che non c' è un alibi

Un alibi che non c'è, anche se la famiglia della vittima non crede alla colpevolezza del fidanzato. L'intercettazione telefonica del padre di Alberto Stasi, pochi giorni dopo il delitto di Garlasco, è letteralmente un tuffo nel passato che Quarto Grado, nell'ultima puntata di stagione, ha proposto agli spettatori. Mentre proseguono nel massimo riserbo le nuove indagini, spunta questo dialogo tra Nicola Stasi, deceduto il 25 dicembre 2013, e un parente, che lo chiama per chiedergli " se c'era qualche nota positiva riguardo l'Alberto, insomma di questo interrogatorio ". Il quadro complessivo del contesto è questo: Chiara Poggi è stata uccisa nella sua villetta la mattina del 13 agosto 2007, e gli inquirenti stanno indagando.

