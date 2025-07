Garlasco l' intercettazione-choc di papà Stasi | Il problema è che non c' è un alibi

Spunta una nuova intercettazione sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco. A Quarto Grado, nella puntata in onda venerdì 25 luglio, è stata fatta sentire una conversazione inedita del padre di Alberto Stasi, Nicola, morto il 25 dicembre 2013. Nell'audio lo si sente parlare con un altro parente proprio nei giorni del delitto. Al parente che gli chiedeva informazioni sul figlio (poi condannato per l'omicidio della fidanzata), il padre rispondeva: "Siamo andati noi a parlare. Il pigiama è rosa, non bianco. Dicono str***ate. Per quanto riguarda la luce bianca, quando uno apre la scala apre la porta con il riflesso della luce, cioè non è, e poi non è un'immagine di un secondo, quindi il problema è la scarpa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

