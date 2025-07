Garlasco l’ex Ris Garofano gela lo studio di Quarto Grado

Nella puntata del 25 luglio 2025 di Quarto Grado, condotta da Gianluigi Nuzzi su Rete 4, l'attenzione si è concentrata su due dei più noti casi di cronaca nera italiana: la morte di Chiara Poggi a Garlasco e quella di Liliana Resinovich. Questi eventi, dopo anni, continuano a suscitare domande sulla verità processuale e sulle indagini condotte, alimentate da nuove analisi tecniche che potrebbero riaprire i fascicoli giudiziari.

Delitto Garlasco: ‘Quarto grado’, Sempio sarà interrogato martedì - Torino, 16 mag. (LaPresse) – Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi, la 26enne di Garlasco uccisa il 13 agosto 2007, martedì prossimo, il 20 maggio, verrà ascoltato e interrogato dalla Procura.

“Indegno, scempio”. Garlasco, la denuncia di Nuzzi a Quarto Grado: “Guardate che è successo” - Nel pieno dell’incidente probatorio che potrebbe riscrivere il destino giudiziario del delitto di Garlasco, la trasmissione Quarto Grado torna a scuotere le coscienze e a difendere con forza la memoria di Chiara Poggi.

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio a "Quarto Grado": "Ho temuto di essere arrestato" - A "Quarto Grado" l'anticipazione in esclusiva sull'indagato in concorso per omicidio: "Sarà interrogato in Procura martedì 20 maggio"

