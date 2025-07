Garlasco la nuova perizia | È di Andrea Sempio ed è intrisa di sudore e sangue l?impronta 33 trovata accanto al corpo di Chiara Poggi Cosa cambia ora

L'impronta 33, repertata su un muro delle scale in fondo alle quali fu trovato il corpo senza vita di Chiara Poggi, sarebbe la traccia del palmo di una mano non impregnato solo di sudore ma di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Garlasco, la nuova perizia: «È di Andrea Sempio ed è intrisa di sudore e sangue l?impronta 33 trovata accanto al corpo di Chiara Poggi». Cosa cambia ora

Il dettaglio dell'ex generale Garofano sull'impronta attribuita ad Andrea Sempio: "Non è sangue, è sudore" - L'ex generale dei Ris Luciano Garofano ha smentito le teorie sull'impronta attribuita ad Andrea Sempio: sarebbe sudore

