Garlasco la foto che cambia le indagini | Lo cercano proprio lì

È un'immagine scolorita, scattata quasi vent'anni fa tra i banchi dell'Ipsia di Sannazzaro de' Burgondi, a riaccendere i riflettori su uno dei casi più discussi della cronaca italiana. La foto di classe dell'anno 20052006 è stata mostrata in esclusiva da Quarto Grado, durante la puntata di venerdì 25 luglio. L'immagine ritrae Andrea Sempio insieme ai suoi compagni di allora, ed è proprio tra quei volti che gli inquirenti cercano oggi indizi decisivi per dare un volto a Ignoto 3. Nel quadro delle nuove verifiche disposte dalla Procura, l'attenzione si è concentrata sul passato di Andrea Sempio, l'amico del fratello di Chiara Poggi il cui profilo genetico era finito sotto i riflettori anni fa, prima di essere escluso dalle indagini.

