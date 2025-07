Garlasco e Ignoto 3 viene fuori una vecchia foto | Dove cercano

Nel lungo e tormentato caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, gli inquirenti stanno battendo una nuova pista: quella che conduce agli ex compagni di classe di Andrea Sempio. Proprio tra i suoi coetanei di un tempo potrebbe celarsi l’identità di Ignoto 3, la figura rimasta senza nome e il cui profilo genetico è stato individuato su una garza del tampone orale effettuato sulla vittima. A rivelare questa nuova direzione investigativa è stata l’ultima puntata di Quarto Grado, andata in onda venerdì 25 luglio su Retequattro, che ha mostrato in esclusiva la foto della classe frequentata da Sempio durante l’anno scolastico 20052006. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Delitto di Garlasco – “La traccia di Ignoto 3 non è frutto di contaminazione”. Resta l’ipotesi inquinamento - La traccia genetica di “ Ignoto 3 ” trovata sulla bocca di Chiara Poggi non sarebbe frutto di contaminazione da parte di personale sanitario, mortuario o investigativo.

Garlasco, il giorno della verità: Stasi ha deciso di parlare, Sempio ‘colpevole alternativo’ e l’ombra di ‘ignoto 1’ complice nell’omicidio di Chiara Poggi - Garlasco (Pavia) – Più che dubbi e anomalie, vere e proprie contraddizioni. Sui rapporti personali, sui ricordi di quei giorni d’agosto di 18 anni fa, sugli elementi riscontrati sulla scena del crimine.

Garlasco, il terzo uomo. Dna maschile ignoto nella bocca di Chiara - Svolta nelle indagini sul delitto Poggi. Trovato anche il sangue del fratello della vittima sul tappetino del bagno

Caso Garlasco: nuove analisi sul corpo di Chiara Poggi rivelano il DNA di un soggetto sconosciuto, "Ignoto 3", nella bocca della vittima. Esclusa la contaminazione, Stasi e Sempio fuori. La Procura indaga: è una svolta? #Garlasco #ChiaraPoggi #Ignoto3

Garlasco, i dubbi sull'autopsia di Chiara Poggi: scontro su Ignoto 3 tra avvocati, periti e Procura. Cosa sta succedendo >> https://buff.ly/miqq6cY

Delitto di Garlasco/ Bocellari vs Garofano su Ignoto 3: “Come fa a dire che la garza non fosse sterile?” - Il delitto di Garlasco negli studi di Quarto Grado con la discussione sul famoso ignoto 3, la traccia di dna trovata in bocca a Chiara Poggi ... Secondo ilsussidiario.net

Garlasco, legale Stasi spinge per revisione processo/ Garofano: “Dna ignoto 3 ha tracce di contaminazione - Garlasco, le nuove prove potrebbero fornire elementi utili alla revisione del processo a carico di Alberto Stasi? Da ilsussidiario.net