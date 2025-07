Gare costi e dipendenti | cosa dice la relazione su Aria la macchina regionale degli appalti da 447 milioni diventata un caso politico

Nella battaglia tra Regione Lombardia e Aria a mettere ordine ci ha pensato il Politecnico: in un report di 90 pagine in cui vengono sottolineati pregi e difetti della centrale per gli acquisti del Pirellone. Una macchina per gli appalti che tra il 2022 e il 2024 - tra affidamenti diretti, bandi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: aria - macchina - appalti - gare

Soffri il caldo? Questa "macchina dell’aria" ti salva in 6 minuti (in promozione adesso) - Aria fresca, comfort e versatilità in un unico dispositivo: il raffrescatore evaporativo Midea 3-in-1 si propone come una soluzione ideale per affrontare i mesi più caldi dell’anno.

Lo sai che se usi l’aria condizionata in macchina rischia una multa da oltre 400 euro? - Multa per chi usa l’aria condizionata. Si è tutto vero. Chi lo avrebbe mai detto? Farsi sanzionare è davvero facilissimo La prolungata fase di bel tempo cominciata a inizio giugno si sta esaurendo.

Gare, costi e dipendenti: cosa c'è nel report sulla macchina regionale degli appalti da 447 milioni; Magazzino virtuale e AI: la logistica secondo ARIA; La macchina degli appalti di Regione Lombardia è un caos (e un caso politico).

Gare troppo lente e pochi dipendenti: la pagella del Politecnico alla società regionale Aria - Perché se è vero che, da un lato, i risultati della società sembrano essere in linea con quelli di altre aziende simil ... Riporta milano.repubblica.it

Cna,segnali positivi appalti e meno gare - Notizie - Ansa.it - Sono positivi i segnali provenienti dal mercato di bandi di gara pubblici nei mesi di chiusura del 2017. Lo riporta ansa.it