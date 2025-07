Garante comunale delle persone con disabilità | nominato Lacirignola

TREPUZZI – Tutela dei diritti delle persone con disabilità: il messaggio che arriva da Trepuzzi è “largo ai giovani”, anzi ai giovanissimi, dopo la nomina di Antonio Lacirignola a nuovo “Garante delle persone con disabilità” del Comune.Con decreto sindacale del 25 luglio 2025 il 23enne trepuzzino. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

