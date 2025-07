Andrea Corna e Alessandro Guidi sono i primi due nomi nuovi della Galvi Lissone. Il primo è un’ala forte del 1995 originario di Dalmine dove inizia in serie D per poi giocare in tutte le recenti declinazioni della serie C (Silver, Gold, Interregionale.) con le casacche di Blu Orobica, Seriana Basket, Fortitudo Busnago e Romano di Lombardia. Spesso avversario proprio dei colori apiellini, negli ultimi due campionati è stato uno dei punti di forza di Bottanuco con cui ha raggiunto i playoff. Alessandro Guidi invece è di un anno più giovane, gli darà man forte nel reparto delle ali ma rispetto all’altro volto nuovo biancoblù ha origini sportive più alte uscendo dal settore giovanile di Legnano con cui disputa da Under anche la serie A2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Galvi Lissone, il mercato entra nel vivo: ecco Corna e Guidi