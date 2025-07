Gabriele Corsi dice no a Domenica In | i soldi non c’entrano nulla

Gabriele Corsi rifiuta la partecipazione a Domenica In. Recentemente, si sono susseguite diverse speculazioni riguardo alla presenza di Gabriele Corsi nel cast di Domenica In. Dopo un periodo di incertezze, il conduttore ha deciso di chiarire ufficialmente la propria posizione attraverso una comunicazione affidata alla sua agenzia, MN. La decisione di non partecipare al noto programma televisivo è stata motivata da fattori legati alla coerenza artistica e a cambiamenti nei progetti iniziali. Le motivazioni ufficiali di Gabriele Corsi. L’agenzia MN, rappresentata dal presidente Umberto Chiaramonte, ha diffuso una nota che smentisce le voci circolate online circa un possibile motivo economico dietro al rifiuto del conduttore. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Gabriele Corsi dice no a Domenica In: i soldi non c’entrano nulla

Domenica In, coppia scoppiata prima ancora di partire. Gabriele Corsi rinuncia ufficialmente alla conduzione "corale" annunciata dalla Rai. Incompatibilità con altri progetti, dice Viale Mazzini. Ma quali? Dopo Nek, anche Corsi saluta. A restare è solo Mar

Gabriele Corsi un signore, a differenza di colei che dice di voler badare di più al marito e invece resta a giocare la domenica con i suoi soliti amichetti... Davvero vergognosa! Vai su X

“I soldi non c’entrano nulla”, il no di Gabriele Corsi a Domenica In - Gabriele Corsi ha detto no a Domenica In e, dopo le indiscrezioni di questi giorni, ha rotto il silenzio mediante l'agenzia MN. Scrive msn.com

Gabriele Corsi dice no a Domenica in: “Incompatibile con altri progetti” - Il conduttore non affiancherà Mara Venier nella prossima edizione del programma, al via a settembre. Come scrive msn.com