Sul territorio procedono a ritmo serrato con le indagini sul furto messo a segno mercoledì notte, nel maneggio del Circolo ippico "Due Ponti" di via Fenili a Sala di Cesenatico. Si tratta di un colpo ingente, compiuto da una banda che ha pianificato tutti i movimenti, molto probabilmente impiegando anche un bambino o un ragazzino molto esile. I ladri sono infatti entrati da una finestra molto stretta, per poi rubare tre selle del valore di 3mila euro ciascuna, varie testiere anatomiche del valore di circa 200 euro cadauna, oltre ad oggetti prelevati all’interno di alcuni contenitori. Il portone d’ingresso dello stabile non è stato forzato ed era chiuso regolarmente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furto di selle ai ’Due Ponti’, caccia alla banda