Furti e rapine nei negozi | cinque colpi in venti giorni La polizia arresta il ladro che terrorizzava il quartiere VIDEO

Cinque colpi in venti giorni, la polizia esegue un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un cittadino italiano di 55 anni. L’uomo, a partire dal 12 marzo 2025, avrebbe messo a segno cinque diversi episodi di furto e di rapina in zona Isolotto. Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Tentato omicidio a colpi di accetta, 31enne patteggia cinque anni - Ha patteggiato cinque anni il 31enne accusato di tentato omicidio per aver colpito con un'accetta un conoscente durante una serata in compagnia.

Sta già nascendo la nuova Inter: cinque colpi e più di 100 milioni - Il croato Sucic è il primo, ma non sarà certamento l'ultimo del piano di rinnovamento che attuerà il club nerazzurro nei prossimi mesi Mentre aspetta domenica e soprattutto il 31 maggio, giorno della finale di Champions, l' Inter lavora per la prossima stagione con l'obiettivo di ripartire di nuovo in primissima fila sia in Italia che in campo europeo.

Cinque finalisti si sfidano in diretta a colpi di televoto. Ospiti della serata Sarah Toscano, Carl Brave e Federica Brignone - M ancano poche ore alla finale di Amici 2025. Stasera, domenica 18 maggio, in diretta su Canale 5 dalle 21:30, i cinque finalisti si sfideranno per conquistare il titolo e un montepremi di 150.

Firenze, rapine e furti tra Poste e negozi: cinque colpi in 20 giorni, arrestato un 55enne - La Squadra Mobile di Firenze ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dalla competente Autorità Giudiziaria, nei confronti di un uomo, cittadino italiano domiciliato a Firenze, ... 055firenze.it scrive

Ladri scatenati: cinque colpi messi a segno negli ultimi giorni - Il colpo è stato scoperto soltanto alcuni giorni dopo essere stato perpetrato.