Furti e rapine a Firenze 5 colpi in 20 giorni La polizia arresta il ladro seriale

Firenze, 26 luglio 2025 – Cinque colpi in 20 giorni. Un curriculum 'di tutto rispetto' per un 55enne italiano, domiciliato a Firenze, che a partire dal 12 marzo scorso avrebbe messo a segno numerosi furti e rapine nella zona dell'Isolotto. La polizia lo ha arrestato dopo aver raccolto diverse prove a suo carico, tra cui le immagini della videosorveglianza dei locali che ha 'visitato'. Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe l'autore della rapina del 12 marzo 2025 all'ufficio postale di via Torcicoda. In quella occasione, travisato da un passamontagna e minacciando, avrebbe fatto uso di una pistola, ben occultata in una borsa a tracolla, e si sarebbe fatto consegnare circa 700 euro in contanti per poi darsi alla fuga.

