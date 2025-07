Furti e danni nelle scuole | acciuffato il responsabile

Si tratta di un 26enne del posto. E' lui, secondo gli inquirenti, il responsabile di furti e danneggiamenti avvenuti nel liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Trentola Ducenta.I carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta, nell'ambito di un'articolata attivitĂ investigativa coordinata dalla. 🔗 Leggi su Casertanews.it

