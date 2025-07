furti di champagne e vini pregiati presa la banda

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Finalmente individuata e segnalata ai carabinieri la banda, ben organizzata, in furti di liquori, champagne e vini di pregio che da tempo stava colpendo in vari supermercati Conad che si trovano nella costa grossetana. Molte erano state le scorribande, alcune delle quali andate anche a buon fine, in molti supermercati. Ma, grazie agli impianti antifurto di ultimissima generazione, che sono stati installati in tutti i supermercati Conad, che rendono impossibile qualsiasi furto di merce, questa emorragia si è interrotta proprio nei giorni scorsi. I ladri infatti, di nazionalità rumena, sono stati immediatamente scoperti non appena hanno superato la barriera delle casse e sono stati fermati dagli addetti alla sicurezza: ben 400 euro era l’importo del tentato furto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

