fuga di gas a camaiore chiusa e poi riaperta la strada statale 439 sarzanese valdera

Camaiore (Lucca), 26 luglio 2025 - Una fuga di gas, dovuta al danneggiamento di una tubatura durante lavori per la stesura della fibra ottica, ha costretto alla chiusura in via precauzionale della strada statale 439 Sarzanese Valdera, in entrambe le direzioni, a Capezzano Pianore, nel comune di Camaiore (Lucca). Dopo tutti i controlli del caso la strada è stata riaperta. Il traffico era stato deviato sulla viabilità alternativa, spiega Anas, presente sul posto con i vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale e tecnici di Italgas. In particolare la strada era stata chiusa stamani da via Italica al bivio per Monteggiori a causa di una fuga di gas in zona Dogana, causata appunto dalla rottura delle tubazioni durante i lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

