Freedom Flotilla ci riprova l' Idf pronta a bloccarla | la barca avanza verso Gaza

La barca Handala, 37ma missione in 18 anni della Freedom Flotilla, si avvicina alle acque di Gaza, facendo scattare in serata il blocco della sicurezza marittima israeliano, con l'unitĂ della marina militare Shayetet 13 dal porto di Haifa per intercettarla. «L'Idf impone il blocco della sicurezza marittima sulla Striscia di Gaza ed è preparata ad affrontare una serie di scenari», ha affermato.

Una nave di Freedom Flotilla in partenza da Catania per Gaza: attesa anche Greta Thunberg - L'organizzazione umanitaria Freedom Flotilla Coalition annuncia una nuova missione per rompere l’assedio su Gaza.

Gaza, la Freedom Flotilla pronta a salpare dall’Italia per rompere l’assedio: “Ognuno di noi ha l’obbligo morale di fare qualcosa” - Riparte dall’Italia la missione della Freedom Flotilla. Dopo aver subito un attacco di un drone un mese fa al largo delle coste di Malta, la nave umanitaria proverà nuovamente a “rompere l’assedio” di Gaza in modo non violento per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese.

Rima Hassan:«Salgo sulla Freedom Flotilla per sfidare l’assedio per Gaza» - Rima Hassan sta per imbarcarsi. Il primo giugno, con altri attivisti politici tra cui Greta Thunberg, salirà sulla Madleen a Catania.

