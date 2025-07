In estate la voglia di viaggiare si moltiplica, non solo per andare in vacanza, per questo Trenitalia ha deciso di potenziare le offerte legate all’alta velocità con i collegamenti Frecciarossa notturni tra Milano e Reggio Calabria e tra Milano e Lecce, in particolare durante le giornate di maggiore richiesta. Questi treni notturni permettono di viaggiare di notte e arrivare a destinazione già nelle prime ore del mattino e offrono un’opzione comoda per raggiungere il sud Italia senza sprecare tempo prezioso durante il giorno. Sulla costa Adriatica diventano più veloci i collegamenti tra Milano e Lecce, con circa 45 minuti in meno per percorrere la tratta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Frecciarossa asseconda la voglia di vacanze