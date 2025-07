Frattesi rientro nei prossimi giorni! Chivu lo blinda

Davide Frattesi, uno degli assenti alla Pinetina di oggi, rientrerĂ nei prossimi giorni per smaltire l’infortunio. Intanto il centrocampista nerazzurro ha fatto capire di voler restare all’Inter. RIENTRO – Mentre il mercato si muove intorno a tanti nomi, uno dei punti fermi del centrocampo nerazzurro ha giĂ tracciato la propria strada: Davide Frattesi resterĂ all’Inter. Il classe ’99, protagonista di una seconda parte di stagione in crescendo, è destinato ad avere un ruolo sempre piĂą centrale nel nuovo corso tecnico guidato da Cristian Chivu. L’ex allenatore del Parma, arrivato a inizio giugno dopo l’era Inzaghi, ha fatto subito capire di voler puntare forte sul dinamismo, l’inserimento e l’intensitĂ che Frattesi può garantire. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Frattesi, rientro nei prossimi giorni! Chivu lo blinda

Nei prossimi giorni #Frattesi si opererà per un'ernia inguinale: l'intervento si è resa necessario dopo mesi di fastidi e terapie conservative che non hanno risolto il problema. Il rientro in campo del centrocampista è previsto tra 20 e 30 giorni. [@SkySport] Vai su X

FcInter1908 - Inter, appuntamento mercoledì per Calhanoglu, Pavard, Bisseck e Zielinski che avevano lasciato anzitempo gli USA per infortunio. Frattesi, reduce anche dall’intervento all’ernia, godrà di qualche giorno in più. Sabato previsto il rientro di tutto il gr Vai su Facebook

GdS conferma FCIN1908: “Frattesi ha anticipato il rientro. I tempi di recupero…”; Frattesi operato con successo: rientro in 20-30 giorni, salta l'inizio del raduno dell’Inter; Frattesi torna in Italia, niente Inter-Fluminense e Mondiale per Club finito. Pio Esposito....

